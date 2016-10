An einem Wochenende im September organisierte der Elternverein Kaisten einmal mehr einen MFM Aufklärungs-Workshop (Mission for Men) für Jungs in der Mehrzweckhalle in Kaisten. Der Freitagabend war ein spannender Info-Abend für die Eltern. Am Samstag trafen sich 14 gespannte Jungs, um den Workshopleiter Marcel Spycher kennenzulernen. Schnell ging es auch schon los und die Buben lernten viel über ihren Körper und die damit verbundene Pubertät. Als Agenten getarnt mussten die Jungs durch Eileiter-Tunnels kriechen oder spielerisch wurde ausgelost, wer denn nun der Vater des Puppenbabys sein durfte. Der Tag ging rum wie im Flug und am Abend konnten die Eltern ihre zufriedenen, aufgeklärten Jungs wieder in Empfang nehmen.