Vier Knaben der Kunstturner vom TV Merenschwand erreichen am Kantonalen Testtag 2016 einen Podestplatz.

Am Samstag 15. Oktober wurden acht Kunstturner nach Oberrohrdorf an die Kantonalen Testtage gefahren. Am Morgen von 9.00 bis 12.00 Uhr zeigten die Knaben im Alter von fünf bis acht Jahren ihr Können. Jeder Turner konnte auf seinem individuellen Trainingsstand seine Übung gezielt angepasst vorführen. Am Nachmittag waren dann die etwas grösseren Knaben von neun bis 13 Jahren an der Reihe. Dort startete noch der achte Merenschwander Kunstturner in den Wettkampf. Bei der Rangverkündigung fanden sich anschliessend vier der acht Knaben auf dem Podest wieder: Mario Brand 1. Rang (Altersklasse 12), Florentin Dora 1. Rang (Altersklasse 7), Yann Niederberger 2. Rang (Altersklasse 6) und Livio Stieger 3. Rang (Altersklasse 6).

Wir gratulieren allen acht Turnern zu den erbrachten Leistungen!

Weitere Informationen unter: tvmerenschwand.ch