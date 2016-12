Max ist ein ungestümer Junge und tobt sich Zuhause aus. Als das Wild sein überbordet, wird er von seiner Mutter ohne Nachtessen ins Bett geschickt.

Das Alleinsein beflügelt die Fantasie von Max und sein Zimmer verwandelt sich zum Zauberwald. Plötzlich steht er am Meer. Nach langer Schifffahrt strandet er bei den wilden Kerlen, die ihn mit furchterregendem Spektakel empfangen. Max geniesst die turbulente Zeit bis die Sehnsucht nach Geborgenheit stärker ist.

Die Spielerinnen Marlies Mätzler und Barbara Winzer vom Figurentheater Wettingen erzählen und spielen die Geschichte vom wilden Max witzig, fantasievoll und überraschend. Dabei werden sie von Anna und René Stierli und Arnold Winzer musikalisch begleitet.

Vorstellung am Sonntag, 29. Januar um 15.00 Uhr / Türöffnung 14.30 Uhr. Bauernhaus an der Limmat in Turgi. www.kulturgi.ch