Hast Du Freude, Kindern im Alter zwischen 2 und 4 Jahren auf fantasie- und freudvolle Weise Bewegung und Gruppengefühl zu vermitteln? Ein Elternteil und das Kind besuchen gemeinsam die Turnstunde und freuen sich, wenn Du ihnen mit Deinen motivierenden Lektionen die Vielfalt des Sports zeigst.

Im Elki-Turnen gewinnen Eltern und Kinder eine positive Einstellung zum eigenen Körper und sie stärken das gegenseitige Vertrauen.

In den Turnstunden wird gesungen, getanzt, geklettert, gesprungen und viele neue Turngeräte ausprobiert. Möchtest Du Deine eigenen Ideen umsetzen - wir unterstützen Dich gerne dabei und bieten Dir an, Kurse zu besuchen.

Das Elki-Turnen findet jeweils am Mittwoch in zwei Gruppen von 8.50 – 9.50 Uhr und von 10.00 – 11.00 Uhr in der Sporthalle Obersiggenthal statt. Die Entlöhnung beträgt CHF 10.00 / h.

Bist Du interessiert? Wir vom DTV Obersiggenthal freuen uns sehr auf Deine Kontaktaufnahme.

Melde dich bitte bei: Lydia Keusch jugend@dtvobersiggenthal.ch