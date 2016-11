Die Bühnenpoeten treffen sich zum Poetry Slam

Bereits zum elften Mal startet die „laut und deutlich“ Trilogie. Der Wettbewerb der Bühnenpoesie hat sich längst zum bekannten Kulturevent gemausert. Nachdem das erste Jahrzehnt mit einer Gala gefeiert wurde, haben sich die Organisatoren von art i.g. für das neue Jahrzehnt einige Neuerungen überlegt.

Die Moderation wird neu alleine durch Fabi N. Käppeli übernommen und auch der Wahlprozess wurde leicht angepasst. Neu wird pro Slam eine spezielle Gastpoetin ausserhalb des Wettbewerbes Texte performen und für den ersten Slam konnte die poetische Theresa Hahl aus Marburg gewonnen werden. Als Begleitband wird Figaro Sportelli, er war einer der Newcomer des Jahres 2015 der Schweiz, die Halle einstimmen und den Slam begleiten. Ebenso wir neu an jedem Slam wird ein Slamteam anwesend sein. Zum Slamstart wird das Team SMS mit Hannes Schraner und Martin Breu die Kunst des Teamslams im Wettbewerb vertreten.

Olten wird ein nebst dem Team SMS noch viele neue Gesichter und erleben. Bei der Programmierung wurde bewusst auf unbekannte Slammer und einen hohen Frauenanteil geachtet. Selma Imhof aus Bern und Erika Marty aus Solothurn sind zwei Slammerinnen, welche wenig auftreten und sich sehr freuen, erstmals den Slam Olten zu besuchen. Aus Luzern wird Lisa Brunner antreten, sie war 2016 beim Oltner Kabarett-Casting zu Gast und bespielt aktuell Kabarett- und Slambühnen und holt mit ihrer erfrischenden Art und ihren Wortspielen die Gunst des Publikums. Erfreulicherweise ist mit André Aepli auch ein in Olten wohnhafter Slammer erstmals am Start und sorgt für neues Blut aus der Region. Max Kaufmann aus Allschwil ist noch in der u20 Liga aktiv, war u20 Champion in Bern und konnte in der letzten Zeit auch in der ü20 Liga gute Erfolge feiern.

Nebst den neuen Slammern können wir uns aber auch auf zwei in Olten sehr geschätzte Poeten freuen. Mit Marco Gurtner aus Thun ist ein ehemaliger Trilogiesieger und Sam Hofacher eine bekannte Slamgrösse aus Bern dabei. Infos und Vorverkauf läuft via www.artig.ch und wird wärmstens empfohlen.

November 2016

Türöffnung 20 Uhr / Showbeginn 20:30 Uhr

Kulturzentrum Schützi Olten

Lineup

Team SMS (Hannes Schraner und Martin Breu) Wiedlisbach

André Aepli – Olten

Lisa Brunner – Luzern

Marco Gurtner – Thun

Theresa Hahl – Marburg - Spezialgast

Sam Hofacher - Bern

Max Kaufmann – Allschwil

Selma Imhof - Bern

Erika Marty - Solothurn

Infos: rainer.vonarx@artig.ch