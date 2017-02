Die Kunst Begegnung Buchegg kann auch im 2017 mit vielseitigen und spannenden Aktivitäten aufwarten.

KBB „ungerwägs“

Unter dem Titel KBB „ungerwägs“ stellen die Kunstschaffenden der Kunst Begegnung Buchegg ihre Kunstwerk aus.



Auf Einladung wird Merwin Bader am 2. Kunstsalon – Tuniberghaus Tiengen in Freiburg im Breisgau ausstellen.

Zu Zweit, zu Dritt und zu Viert werden die Kunstschaffenden in Biberist (Wechselausstellung im Café Pralino), Wangen an der Aare (Sonderausstellung 650 Jahre Aarebrücke in der Städtli-Galerie), Luzern (Galerie am Richard-Wagner-Weg) und in Bettlach (Galerie im Adamhaus) präsentsein.

KBB an der Kulturnacht Solothurn 2017

Mit grosser Freude wird die Kunst Begegnung am 29. April 2017 an der Kulturnacht Solothurn 2017 teilnehmen. Lassen sich von einer Ausstellung und von jungen, musikalischen Talenten überraschen.

KBB sïdefin-Konzerte

Das Programm 2017 der sïdefin-Konzerte (im Rittersaal, Rest. Schloss Buchegg) spricht jeden Musik-Liebhaber an. Die Bands und Ensembles bringen von Rock, Pop, Jazziges über die leichte Klassik bis zu Film- und Musical-Hits nur das Beste für tolle Konzertabende mit. Zum ersten Mal werden junge Musikerinnen und Musiker der Hochschule für Künste Bern bei sïdefin auftreten (08.04.2017).

KBB sïdefin-Festival 2017

Erstmals wird die Kunst Begegnung Buchegg ein sïdefin-Festival organisieren. Dieses findet vom 20. Bis 24. September 2017 statt. Das Programm ist in Vorbereitung und kann Ende April kommuniziert werden. Reservieren Sie sich diese Abende und den Sonntag-Mittag für musikalische Höhepunkte.

Wussten Sie schon, ...

..., dass es für die Kunst Begegnung Buchegg eine Herzenssache ist, jungen Musikerinnen und Musikern eine Plattform anbieten zu können.

..., dass die Kunst Begegnung Buchegg Mitglied von solopool dem Verein für Solothurner Kunstveranstalter ist (http://www.solopool.ch).

Weitere Informationen

sowie das sïdefin-Konzertprogramm 2017 und die „ungerwägs“-Termine finden Sie auf unserer Homepage www.kunstbegegnungbuchegg.ch

Die Kunst Begegnung Buchegg freut sich auf Sie und auf viele tolle Begegnungen im 2017.