Wir, die Wettkampfschwimmer der SLRG Fricktal trafen am letzten Samstag uns um 12:00 Uhr beim Hallenbad in Sisseln , um am SLRG Jugendwettkampf in Thun-Oberhofen mit zu schwimmen. Dort angekommen schlüpften wir in unsere Schwimmsachen. Nach dem Einschwimmen begann der Wettkampf um 15:30 Uhr mit dem Transportschwimmen. Anschließend folgten das Ringlitauchen, die Rettungsstaffel und das Rettungsball werfen. Um 18:30 Uhr begaben wir uns für die Rangverkündigung in die Turnhalle neben dem Hallenbad. Wir erreichten bei den elf bis dreizehn jährigen einen stolzen 11. Platz, bei den Damen bis sechzehn einen 4. Platz und bei den Herren bis sechzehn einen fünften Platz. Um den Wettkampf ausklingen zu lassen, gingen wir auf dem Heimweg noch etwas essen.

Geschrieben von Salome Rippstein, Salome Barth