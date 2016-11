Bist Du im Kindergarten? Springst, turnst, hüpfst, hörst gerne Geschichten und turnst dazu? Singst Du gerne und hast Freude an der Bewegung? Dann ist das KITU (Kinderturnen) genau das Richtige für Dich. Es warten viele spannende und lehrreiche Turnstunden.

Die jährlichen Kurskosten belaufen sich etwa auf Fr. 90.-

Das KITU findet jeweils am Montagnachmittag von

14.00 - 15.00 Uhr in der Sporthalle Obersiggenthal statt.

Start ab 21. November 2016.

Bitte melde Dich über die Webseite an: http://www.dtvobersiggenthal.ch/kinderturnen-kitu



Wir freuen uns, Dich bald bei uns im KITU zu sehen