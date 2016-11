Die Männerchöre Liederkranz & Spezicanto Künten-Sulz durften dieses Jahr ihr 70. Jubiläum feiern. Um diesem Anlass Preis zu geben, wurde das diesjährige Jahreskonzert zusätzlich mit bester Unterhaltung geschmückt.

Vor 70 Jahren gegründet zählt der Männerchor Künten auch heute noch aktive Mitglieder, die das Vereinsleben mit Herzblut pflegen. Unter der Leitung des Dirigenten, Stephan Wiedmer führt der Chor ein Repertoire mit unzähligen Liedern aus den Zeiten vom 19. bis hin zum 21. Jahrhundert. Ob jünger oder älter, das Repertoire bietet für jede Generation etwas Passendes. Dies ist auch spürbar, denn Künten darf seit über 10 Jahren Mitglieder unter 30 Jahren zu sich zählen. Der Verein zeigt eine gepflegte Gemeinschaft, in der das Singen an erster Stelle steht und Freunde zusammen Spass haben dürfen.

Am vergangenen Wochenende vom 4. und 5. November fand das alljährige Jahreskonzert des Vereins unter dem Motto „Hoduliooo“ statt. Zur Feier des 70. Jubiläums bot der Männerchor an seinen beiden Unterhaltungsabenden nicht nur den eigenen Gesang und ein Schauspiel der Theatergruppe. In instrumentaler Begleitung durfte das K-City Chörli ebenfalls mit traditionellen Schweizer Lieder auftreten, was die Gäste dieses Jahr mehr denn je unterhielt.

Moderiert durch Erwin Ammann, der wie jedes Jahr in besonderem Kostüm auftrat, begleiteten der Liederkranz und das Spezicanto ihre Gäste durch eine einzigartige Welt des Gesangs. Bekannte Songs mitsamt Zugaben wie „S.O.B.“, „Wenn eine e tannigi Hose hätt“, „Ne partez pas sans moi“, "Schmidtchen Schleicher" und viele mehr verzauberten das Publikum auf musikalische Weise.

(Tobias Peter, Aktuar)