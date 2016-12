Das Programm versprach einiges: Konzert mit den Fassbodechlopfer Wettige unter dem Motto “Summertime“. Das Deko-Team der Harmonie leistete ganze Arbeit: Das Tägi erstrahlte in einem sommerlichen Hauch – von Sonnenschirmen über Palmen bis zu den verschiedensten Strand-Utensilien war alles vorhanden. Im ersten Teil präsentierte sich der Verein in der traditionellen Uniform und gab unter Anderem verschiedene Nummern mit den ausgezeichneten Solisten Dave Peck (Trompete), Pascal Gruber (Klarinette) und Brigitte Frey (Xylophon) zum Besten. Im sehr anspruchsvollen Stück „Salsa Suspention“ wurde die grosse Arbeit des Dirigenten Heinz Binder ersichtlich. Die einzelnen Register meisterten sämtliche heiklen Stellen mit Bravour. Vor der Pause traten die Mitglieder der Tambourenvereinigung Wettingen und Umgebung ins Scheinwerferlicht. Diese Truppe überrascht jedes Jahr mit ihren aussergewöhnlichen Auftritten. Eine wahre Bereicherung dieses Abends! Der zweite Konzertteil wurde dem Motto „Summertime“ vollends gerecht: vom Tenue der Musikantinnen und Musikanten bis zur Stückwahl stimmte einfach alles. Der Höhepunkt des Abends war sicherlich der gemeinsame Auftritt mit den Fassbodechlopfer Wettige. Das Stück „Gloria Estafette“ ergänzten sie mit einer kurzen Einlage bevor sie selber einen Block mit drei Stücken zum Besten gaben. Bei „Flashdance … What a Feeling“ musizierten die beiden Vereine gemeinsam – ein eindrückliches Erlebnis für alle Beteiligten. Nach dem Medley „Beach Boys Golden Hits“ folgte mit „The Winner takes it all“ in Form der Zugabe ein weiteres gemeinsames Stück. Der grosse Applaus des Publikums zeigte, dass sich das Experiment gelohnt hatte. Dies ist zur Hauptsache den beiden hervorragenden musikalischen Leitern dieser Vereine, Heinz Binder (Harmonie) und Andy Romor (Fassbodechlopfer) zu verdanken. bf