Die Jugendmusik Spreitenbach führt am 12. November ihr traditionelles Jahreskonzert unter dem Moto "Weltenbummler" durch. Dieses findet am 12. November im Kirchenzentrum Hasel in Spreitenbach statt. Warme Küche gibt es ab 19 Uhr und das Konzert beginnt um 20 Uhr. Wir freuen uns, wenn wir Sie an unserem Konzert begrüssen dürfen. www.jugendmusikspreitenbach.ch