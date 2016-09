Jahresausflug

Montag 5. September 2016

Pünktlich, nach dem Mittagessen, trafen sich 28 Mitglieder des Gewerbevereins zum Jahresausflug. In diesem Jahr fuhren wir mit dem Car nach Rheinfelden zur Besichtigung der Saline Riburg. Nach einer filmischen Einführung wurden wir dann auf dem Betrieb herumgeführt. Das vor 100 Jahren übliche Verfahren zur Salzgewinnung wurde uns näher gebracht. Manch einer staunte über diese Informationen. Die Besichtigung des Salzdom, dem grössten Holzkuppelbau der Schweiz war sehr eindrücklich. Wir durften dann in den Schweizer Salinen unseren Apéro geniessen. Weiter ging unsere Reise nach Büttikon ins Restaurant Linde. Da genossen wir ein vorzügliches Abendessen. Zwischen den Gängen war mehr als genug Zeit um die Aussicht zu geniessen. Dabei konnte unser Präsi nicht wiederstehen und probierte den Kinderspielplatz aus. Sehr zur Freude der Anwesenden Zuschauer. Der Anlass war sehr gelungen. Unser herzliches Dankeschön geht an Christian Müller von Peterhans, Schibli & Cie. AG für die Organisation.