Die Fraktion stimmt dem Kreditbegehren von Fr. 12'787'500 für den Neubau eines Turnhallentrakts mit Dreifach-Turnhalle in der Schulanlage Margeläcker zu. Der Bedarf der Schulen für weiteren Raum für den obligatorischen Turnunterricht ist in der Fraktion unumstritten: Wir begrüssen es, dass das Projekt so koordiniert wurde, dass die Anlage im Sommer 2018 rechtzeitig auf das Schuljahr 2018/19 fertiggestellt werden kann. In den Abendstunden wird die Halle natürlich den Vereinen zur Verfügung gestellt – wir sind ja schliesslich eine Sportstadt. Dem Projektierungskredit von Fr. 1'948'500 hat der Einwohnerrat bereits im September 2014 zugestimmt. An der letzten Einwohnerratssitzung hat der Einwohnerrat bereits der dafür notwendigen Teiländerung der Nutzungsplanung Margeläcker angenommen und die dazu nötigen Anpassungen der Zugangswege sind im Kreditantrag enthalten. Der bedeutende Schritt liegt nun aber mit diesem Kreditbegehren vor. Grundsätzlich steht die Fraktion hinter dem Projekt „little Wettige“ an der Badenfahrt 2017. Die Fraktion teilt jedoch die Meinung der Finanzkommission die Ausgaben von rund Fr.

55'000 über das genehmigte Budget 2017 abzuwickeln, in dem der Gemeinderat die Prioritäten entsprechend setzt und wird somit den beiden Anträgen der FiKo folgen.