NLA- Hallenhockey Herren, 3. Runde in Olten

In der Stadthalle gab es für die Oltner Landhockeyaner Sieg und Niederlage. Olten besiegte dank Standardsituationen den HC Steffisburg, doch gegen die gross aufspielenden Luzerner waren die Oltner machtlos. Trotz negativem Torverhältnis (!) eroberte der HCO in der Tabelle hinter Rotweiss Wettingen Platz zwei.

Gegen Steffisburg zeigte sich wie wichtig der deutschen Verstärkungsspieler Mühlberg für den HCO ist. Ohne Mühlberg gab es in der letzten Runde ein blamables 1:9 gegen RWW, jetzt führte der Deutsche sein Team zum wichtigen Heimsieg. Olten startete gut und bereits in der fünften Minute ging der Tunierorganisator durch Studemann via Strafecke in Führung. Der HC Steffisburg, der bisher noch keine Niederlage einstecken musste, gab seine Antwort erst anfangs zweiter Halbzeit: Feller bediente herrlich Mitspieler Fahrni, der keine Mühe mehr hatte ins leere Tor zu treffen. In der Folge hatten die Gäste mehr vom Spiel und zweimal musste Studemann bei einer Strafecke als letzter Mann auf der Linie retten. Der HCO nutzte seine Chancen konsequenter aus: In der 32. Minute schlenzte Mühlberg bei einer Strafecke den Ball unhaltbar in den Torwinkel! Noch einmal glichen die Gäste wenig später aus, was bewies wie gut die Moral bei den Steffisburgern war. Wieder war es Mühlberg, der in der 37. Minute erneut per Strafecke für die Entscheidung sorgte.



Gegen den Luzerner SC geriet man in einem verrückten Spiel früh mit 0:2 in Rückstand. Olten glich noch vor der Pause aus und ging durch Studemann in der 21. Minute sogar in Führung. Die Innerschweizer waren sich aber der heiklen Tabellensituation bewusst, und verhinderten weitere Oltner Punkte. Dreimal noch traf Greder ins Schwarze zum 5:3- Auswärtssieg für Luzern. Dabei liess HCO-Gerhard nichts unversucht und hatte in den letzten Minuten den Torwart durch einen weiteren Feldspieler ersetzt.

Telegramm:

HC Olten : HC Steffisburg 3:2 (1:0)

Olten, Stadthalle.- 100 Zuschauer.- SR: Fawer, Carreda.- Tore: 5. Studemann (KE) 1:0. 21. Fahrni 1:1. 32. Mühlberg (KE) 2:1. 34. Schönholzer 2:2. 37. Mühlberg (KE) 3:2.

HC Olten : Luzerner SC 3:5 (2:2)

Olten, Stadthalle.- 100 Zuschauer.- SR: Messerli, Kleppi.- Tore: 2. Schneider 0:1. 6. Appel 0:2. 9. Studemann 1:2. 10. Hunziker 2:2. 21. Studemann 3:2. 24. Greder (KE) 3:3. 30. Greder 3:4. 40. Greder 3:5 (HCO ohne TW).

HC Olten: Müller; Wintenberger, Büchler, J. Borer, Roth, Studemann, Hunziker, M. Hug, Hengartner, Gassner, Schärer D, Mühlberg.