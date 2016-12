Am Samstag, 26. November 2016 führte der TSV Rohrdorf die 80. Generalversammlung in der Zähnteschüür in Oberrohrdorf durch. Von den neu 256 Mitgliedern (+6 im Vergleich zu 2015) waren 128 vor Ort und haben über diverse Traktanden befunden.

Bei den Wahlen durften sage und schreibe 126 Funktionäre gewählt werden. Somit hat der TSV Rohrdorf keine personellen Vakanzen und der Präsident André Kaufmann hat dies in seinem Jahresbericht so formuliert. „Damit wir immer wieder für positive Nachrichten sorgen können, braucht es motivierte Leiterinnen und Leiter sowie eine gut funktionierende Jugendabteilung. Denn die Kinder/Jugend von heute sind die Turnerinnen und Turner von morgen. Hut ab vor dem Engagement des Leiterteams und herzlichen dank für den unermüdlichen Einsatz für die Jugend und Aktiven des Vereins.“

Auch sehr erfreulich waren die Traktanden Ehrungen. Es wurden diverse Einzelsportler für Ihre Leistungen im letzten Jahr geehrt. Im Geräteturnen waren dies Lea Harder, Noel Keusch, Michel Deller, Luca Kaufmann, Mario Henke. Im Kunstturnern Sämi Järmann und Andreas Gribi.

Die Leistungen der Aktiven wurden bereits am Saisonabschlusshock verdankt und ausgezeichnet. Gedankt wurde auch den Organisatoren von diversen Vereinsinternen und öffentlichen Anlässen. Und zuletzt wurden die langjährigen Mitglieder geehrt. 26 Personen konnten auf runde Jubiläen von 10 bis 50 Jahren Mitgliedschaft im TSV Rohrdorf zurückblicken

Die Versammlung konnte speditiv den letzten Protokollen und der Jahresrechnung zustimmen, zwei Anträge gutheissen und das Jahresprogramm 2017 mit entsprechendem Budget wie vorgeschlagen annehmen. Zum Abschluss der Versammlung gab es traditionell ein Nachtessen von der Chämi Metzg und viele Mitglieder genossen das Beisammensein ausserhalb der Turnhalle bis spät in den Abend.

TSV-Jahresprogramm für die Zuschauer

Mai 2017 23. Rohrdorfer Frühlingslauf mit 68. Quer durch Rohrdorf Mai 2017 Kreismeisterschaften Zofingen, Küngoldingen Mai 2017 Fricktaler Cup, Zuzgen Mai 2017 Aargauer Meisterschaften Vereinsturnen, Wettingen Juni 2017 Tannzapfe-Cup, Dussnang

23.–25. Juni 2017 Kantonalturnfest, Muri

August 2017 Rothrister Cup, Rothrist

9./10. September 2017 Schweizermeisterschaften Vereinsturnen, Schaffhausen

Oktober 2017 Kant. Testtag Kunstturnen, Oberrohrdorf Dezember 2017 Turnshow Januar 2018 Turnshow

Sylvana Aegerter