Gelungener Saisonabschluss der Geräteturner vom TSV Rohrdorf

Samstag: Starke Turner des TSV Rohrdorf erturnen drei Auszeichnungen an den Schweizermeisterschaften im Geräteturnen in der Kategorie 5

Am letzten Wochenende fanden in Solothurn die diesjährigen Schweizermeisterschaften im Geräteturnen statt. Qualifiziert haben sich in diesem Jahr vier Turner des TSV Rohrdorf. Bereits am Freitag reisten die K5-Turner an den Wettkampf, an dem sie sich noch einmal mit Ihrem Trainer und der Aargauer Delegation auf den Wettkampf am Folgetag vorbereiten konnten.

Nach einer gelungenen Vorbereitung erturnt sich Noel Keusch am Samstag, mit sehr gutem Start am Boden und hervorragendem Abschluss am Reck (Note 9.50), den ausgezeichneten 5. Rang in der Gesamtwertung. Trotz eines grösseren Dämpfers am Sprung konnte er, an seinen ersten Schweizermeisterschaften Charakter beweisen und den Wettkampfplatz als bester Aargauer verlassen. Luca Kaufmann, der ebenfalls in der Kategorie 5 startete, gelang trotz Höchstnote am Reck mit 9.65 ein durchzogener Wettkampf. Er erturnte dennoch den verdienten 7. Rang und durfte am Sonntag sogar noch in der Mannschaft Aargau B starten, wo er an allen Geräten seine Leistungen steigern konnte. Die Mannschaft Aargau B erreichte den 5. Schlussrang. Der dritte Mann im Boot, Michel Deller, turnte sich nach einem soliden Wettkampf auf den guten 12. Rang.

In der Kategorie 6 startete am späteren Nachmittag Mario Henke für den TSV Rohrdorf. Er wurde mit dem 47. Rang viertbester Aargauer und zeigte einen konstanten Wettkampf mit Luft nach oben.

Fazit von Trainer Luca Huser nach dem Wettkampf: "Zusammenfassend, super Leistungen unserer Jugend an der nationalen Spitze im Geräteturnen und definitiv ein gelungener Saisonabschluss mit grosser Vorfreude aufs nächste Jahr!"

Rangliste: http://www.stv-fsg.ch/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/stvfsgch/Ranglisten/geraeteturnen/2016SM_Getu_Tu_E_M.pdf&t=1479221189&hash=04518aef80a6bf3cce4844a596022d17

Foto v. li: Thomas Volger (Chef Technik GeTu), Noel Keusch, Michel Deller, Luca Kaufmann, Mario Henke, Luca Huser (Trainer GeTu)

Pascal Heusler