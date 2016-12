Freude am Siegen

Mit vielen aufbauenden Emotionen schlossen die Jüngsten des BTV Aarau Volleyball das Jahr ab. Am Kids-Turnier in Seengen errang Team 1 nach einer Niederlage zwei Siege. Die jungen Spielerinnen und Spieler kamen so in der Kategorie 4 zu jenen Erfolgserlebnissen, die sich in der höheren Kategorie 4+ nur schwer hatten realisieren lassen. Und auch Team 2 spielte in der Kategorie 3 stark auf. Es errang in etwas veränderter Aufstellung in vier Partien drei Siege. Zum gelungenen Turnierfazit trug auch der Anlass als solches bei: Etwa mit neuen, attraktiven Parcours, die zwischen den Spielen zum Ausprobieren und Erkunden luden.

Dieser tolle Jahresabschluss motiviert - auch im Hinblick auf den Nationalen Spieltag Kids vom Samstag, 21. Januar in Aarau.