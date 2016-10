Am Sonntag 16.10.2017 (13:30 Uhr, Uster Buchholz), steht ein weiteres Auswärtsspiel für die Leimentalerinnen auf dem Programm.

Die Baslerinnen stehen nach vier Runden unerwartet an der Tabellenspitze der SPL2. Nun wartet die nächste Prüfung auf die jungen Aufsteigerinnen. Zu Gast ist man am frühen Sonntagnachmittag beim TV Uster. Die Mannschaft von Trainerin Ruth Jud musste auf diese Saison hin einige Abgänge verkraften und erlebte einen kleinen Umbruch im Team. Momentan stehen die Zürcherinnen mit null Punkten am Tabellenende. Doch zu unterschätzen ist das Heimteam aus Uster auf keinen Fall. Damit auch gegen die Gastgeberinnen aus Zürich Punkte eingefahren werden können, müssen die Leimentalerinnen weiter mit diesem Teamgeist und der enormen Kampfbereitschaft auftreten. Denn das Team von Müller/ Zbinden muss weiterhin auf viele Langzeitverletzte verzichten. Doch die HSG wird auch bei diesem Spiel alles daran setzen die zwei Punkte mit ins Leimental zu nehmen und die Tabellenführung zu verteidigen. Die Leimentalerinnen hoffen auf zahlreiche Unterstützung aus den eigenen Reihen.