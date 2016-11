Am diesjährigen Unihockeyturnier des Regionalturnverbandes Solothurn und Umgebung (RTVSU) in Biberist ging es heiss zu und her. Am Ende blieb die Bilanz über alle Podestplätze ausgeglichen.

In der Dreifachhalle in Biberist gab es nicht nur bei den Spielern rote Köpfe. Auch die Zuschauer kamen beim Anfeuern teilweise richtig ins Schwitzen. Bei den Jugendlichen wetteiferten rund 44 Mannschaften in drei Alterskategorien um den Titel des Regionalmeisters. Durchgesetzt hat sich am Ende bei den Knaben die Jugi Lüterkofen in den zwei Kategorien G und E, sowie die Jugi Huberstorf (Kat. C). Grosse Freude bei der Rangverkündigung herrschte ebenfalls bei den Mädchen der Jugi Hubersrdorf (Kat. F), welche wie Rüttenen (Kat. D) und Messen (Kat. H) eine Goldmedaille holte.

Die Lautstärke der Spiele wuchs mit dem Alter der Teilnehmer. Die 20 Mannschaften bei den Aktiven sorgten nochmals für reichlich Stimmung. Bei den Damen holten sich Messen den ersten Platz. Bei den Männern wurde wie im Vorjahr der TV Hubersdorf Regionalmeister. Jeweils die ersten vier Mannschaften jeder Kategorie qualifizierten sich für den Kantonalfinal im März in Bellach.

Jahrelang federführend

Nach zwölf engagierten Jahren, hat Rosie Strähl das Turnier zum letzten Mal organisiert. Gerne möchte sie die Organisation nun in andere Hände übergeben. Ein Nachfolger muss jedoch noch gefunden werden. „Es wäre schade, wenn das Turnier nicht mehr durchgeführt werden könnte“, gibt Rosmarie Strähl zu bedenken. Sie ist jedoch zuversichtlich, dass sich eine Lösung finden wird. Während des Turniers konnte Strähl bereits einige Helfer zur Mitarbeit motivieren. Was noch fehlt, ist ein Verantwortlicher für die Spielpläne.