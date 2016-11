Das Spiel gegen Oftingen war unser erstes Spiel in der neuen Saison am 06.11.16. Der Anpfiff war um 15:15 in der BSA-Halle im Telli.Der erste Satz war zwar knapp aber diesen gewannen wir klar für uns, auch wenn wir Höhen und Tiefen hatten. Der zweite Satz war auch ziemlich knapp, wir hatten lange Spielzüge aber dennoch gewannen wir ihn. Bei dritten Satz gaben wir dann ein wenig nach, und gaben unserem Gegner einen Vorsprung. Wir konnten ihn aufholen aber dies hatte nicht gereicht. Oftringen gewann diesen Satz 27:25. Den vierten Satz mussten wir dann also gewinnen. Dieser Satz ging ziemlich lange, aber da unsere Service sehr konzentriert waren und wir auch bereit waren jeden Ball zu kratzen, gewannen wir auch den letzten Satz und somit auch das Spiel für uns. Dieses Spiel war eine gute Motivation für die nächsten Spiele.