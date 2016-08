Drei Junioren des TV Eiken suchen ab der kommenden Handballsaison 2016/17 eine neue Herausforderung. Alle drei wechseln in die Juniorenabteilung des TV Möhlin. Torhüter Manuel Schüpfer schliesst sich der U-17 Inter an. Die Feldspieler Nelio John und Nico Jegge versuchen ihr Glück bei der U-15 Inter. Wir wünschen allen drei Spielern viel Glück in ihren neuen Teams. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere Jugi-Leiter Gilgen Daniel, Roher Dario, Ries Kevin und Gilgen Corina. Ohne sie hätten die Junioren diesen Weg nicht machen können. Die restlichen Junioren, welche Handball spielen, werden in die SG Frick Eiken eingebunden. Wir hoffen auch dort auf eine gute Zusammenarbeit.



Turnverein Eiken