Der Kickbox Profi Philipp Häfeli aus Klingnau trainiert seit 4 Jahren im Ponsagon Gym Baden. Der Weg war nicht immer einfach und im Amateur Bereich musste er auch Niederlagen einstecken. Seit Philipp im Jahre 2015 ins Profilager wechselte, hat er keinen Kampf mehr verloren und konnte somit K1 Profi Schweizermeister und Profi K1 Europameister werden.

Am 12. März 2016 besiegte er die Nummer 1 aus Dänemark Mohammed El Mir und dieser Kämpfer hat 135 Kämpfe und hat schon gegen die Besten im Ring gestanden.

Am 21. Mai 2016 besiegte Philipp an einem 4 Mann Turnier in Zug alle Gegner in der 1. Runde und wurde somit alter und neuer Profi K1 Europameister.

Philipp "The Sniper" Häfeli hat 27 Kämpfe und davon 23 gewonnen und am 24. September 2016 möchte er in der Sporthalle Aue in Baden an der CASINO THAI FIGHT den Profi K1 Weltmeister Titel nach Hause nehmen.

Wir freuen uns auf jede Unterstützung am Ring!!!