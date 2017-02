Der etwas andere Matchbericht zum Rückspiel gegen Wyna

Wie sich einige vielleicht noch erinnern können, gibt es bei meinen Berichten eine Anleitung.

Für alle Spiesser unter euch geht doch gleich zu Punkt 2. Für alle, die es etwa aussergewöhnlich mögen, können beim Punkt 1 beginnen.

Nebst den zwei 3:0 Spielen gegen Wyna haben wir dieses Mal einen Satz abgegeben. Aber wie diese Saison gewohnt ein weiterer Sieg gegen Wyna (2x Meisterschaft, 1xCup). Das Spiel verlief sehr ähnlich, fast identisch wie die bereits zuvor gespielten Matches gegen Wyna. Satz gewonnen 25:23

2.Satz verloren 18:25

3.Satz gewonnen 25:23

4.Satz klar gewonnen 25:14

Alle die sich einen ausführlicheren Bericht gewünscht hätten, sollen sich doch einfach unsere Spiele live anschauen. Die nächste Gelegenheit wird sich schon bald bieten und zwar am Sonntag, 26.02.2017, 17.45Uhr in der Schachenhalle in Aarau.

Das Damen 1 freut sich über jeden Zuschauer.

P.S. Falls du den Matchbericht im Sideout-Heftli liest, hast du alles richtig gemacht ;)