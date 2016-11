Letzten Sonntag, am 6. November 2016, spielten die zwei U13 Teams ihr zweites Turnier in Berikon. Die beiden Teams spielten in unterschiedlichen Hallen. Da auch noch der Handy-Empfang in der einen Halle nicht gewährleistet war, war die Spannung über die Resultate des anderen Teams bei uns Trainern am Ende des Turniers umso grösser.

Das Mixed Team startete etwas verschlagen ins Turnier. Die Möglichkeit auf einen Sieg war in vielen Spielen da, doch leider reichte es oft schlussendlich nicht. So verlor dieses Team zwei Spiele und erreichte in zwei Spielen ein Unentschieden. Dies war leider nicht genug im Blick auf die Rangliste. So musste das Mixed U13 in die Stärkeklasse 4 absteigen und hat nun beim nächsten Turnier die Möglichkeit auf den direkten Wiederaufstieg.

Währenddessen spielte das Mädchen Team seine Spiele in der ersten Stärkeklasse. Die fünf anwesenden Spielerinnen kämpften für die Punkte und die Siege, war doch der Verbleib in dieser Stärkeklasse das Ziel. Viele Servicefehler, teilweise in wichtigen Situationen, immer grösser werdende Müdigkeit und nur wenige Wechselmöglichketen machten die Angelegenheit in den Spielen jeweils sehr knapp. Dank zwei gewonnen Sätzen in den 4 Spielen konnte das Mädchen Team schlussendlich den Erhalt in Stärkeklasse 1 erreichen.

Im Hinblick aufs kommende Turnier vom 4. Dezember wird nun weiterhin fleissig trainiert. So sollen Stärken ausgebaut und Schwächen verbessert werden. Das Spiel beider Teams gefällt, die Konstant ist jedoch sicher noch ausbaufähig. Eine Vielzahlt von positiven Erinnerungen und Emotionen an die ersten beiden Turniere begleiten uns auf dem kommenden Weg und motivieren Alle, weiterhin gut zu trainieren.