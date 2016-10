Europapark Ausflug des Jugendsport Frick Gruppe 2

Wir besammelten uns um 07.00Uhr bei der Turnhalle 58.

Die Kinder verraten mir, dass Sie nicht gut geschlafen haben sie seien sehr nervös und aufgeregt für diesen speziellen Tag.

Die Kinder verdienten sich diesen Ausflug mit einem Sponsorenlauf.

Wir wurden mit dem Carunternehmen Glanzmann aus Zeihen nach Rust gebracht. Herr Glanzmann kann ich sehr empfehlen für diese Gruppenausflüge. Er war sehr kooperativ, was ich sehr schätzte.

Der Wettergott meinte es nicht so gut mit uns es regnete schon heftig als wir ankamen.

Aber nichts desto trotz die Kinder liessen sich die Laune nicht verderben. Der Vorteil war Das anstehen an den Bahnen war sehr kurz. So konnten sie die speziellen Bahnen sehr gut ausnutzen.

Es klappte sehr gut mit den Treffen für Mittagesssen und auch für die Rückfahrt.

Die Kinder durften sich das Essen selber aussuchen das wurde spendiert von der Kasse des Jugendsports.

Es war wirklich ein wunderschöner Tag mit den Kindern.

Die Heimreise im Bus war sehr lustig für die Jungs und eine Erfahrung mehr sie haben ein lustiges Spiel gemacht und dadurch war auch die Heimreise zu kurz für die Jungs.

An dieser Stelle auch ein herzliches Danke an all die Begleitpersonen die den Park auch sehr genossen haben.

Herzlichen Dank dass wir alle wieder gesund und munter in Frick angekommen sind.

Für den Jugendsport des TSV Frick Helga Gähweiler

Weitere Info unter jugifrick.ch