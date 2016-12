Wie viel Zeit braucht es, um mit Kindern vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse ein Musical auf die Beine zu stellen?

Wie viel Können braucht es, um viele Ideen, Impulse, Vorstellungen und Phantasien zu bündeln und zu einem grossen Ganzen zusammenzufügen?

Wie viel Ausdauer braucht es, um den ein oder anderen kleineren oder auch grösseren Durchhänger zu überstehen?

Wie viel Spontanität und Flexibilität braucht es, um aus Nichtmachbarem Machbares zu machen?

Wie viel Engagement braucht es, um vier Aufführungen durchzuführen, die nicht nur reibungslos über die Bühne gehen, sondern auch alle ausverkauft sind?

Dies alles ist nicht wägbar. Doch bevor Zeit, Können, Ausdauer, Spontanität, Flexibilität und Engagement zum Einsatz kommen konnten stand da der Mut aller Beteiligten. Der Mut ein Projekt mit ungewissem Ausgang in Angriff zu nehmen. Und diesen Mut haben alle Kinder und Lehrpersonen der Schule Laufenburg, sowie die Mitglieder der Stadtmusik Laufenburg bereits bewiesen, als sie sich im August daran machten, dass Musical „Mutig!“ auf die Beine zu stellen. Bis zur Premiere am 24. November wurde jeden Montag, sowie in zwei Projektwochen fleissig geprobt, gebacken, gebastelt, entworfen, konstruiert, berechnet, hergestellt, gesungen, und vieles andere mehr, so dass an den vier Aufführungen ein Ergebnis bestaunt werden konnte, dass wie aus einem Guss war. Von den Eintrittsbillets über die Snacks bis hin zu Kostümen, Bühnenbau und Technik - alles war aufeinander abgestimmt.

Wie jedes gelungene Projekt, so kann der Erfolg von „Mutig!“ nicht nur den Akteuren: der Schule Laufenburg und der Stadtmusik Laufenburg zugerechnet werden. Sondern auch die Unterstützer haben ihren Anteil am Gelingen: ohne Eltern, Sponsoren, Inserenten und nicht zuletzt die Zuschauer wäre es nicht möglich gewesen, dieses Musical so auf die Beine zu stellen. Für ihren Beitrag, ihren Zuspruch, ihr Know-how ein herzliches Dankeschön!