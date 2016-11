Die Würfel sind gefallen. Nach einem anspruchsvollen Jahresprogramm wurden am letzten Freitag an der Herbstversammlung die Jahresmeisterschaften abgesendet. Die Sieger der drei Kategorien durften ihre Preise unter grossem Applaus entgegennehmen.

Die Herbstversammlung, an welcher immer verschiedene Themen behandelt werden, gehört seit längerem zur Tradition des Vereinsjahrs vom Schiessverein Gansingen. Nach einem tollen Nachtessen im Rest. Landhuus begrüsste der Präsident Claude Chenaux die anwesenden Mitglieder. Er startete sofort mit dem wichtigsten Punkt vom Abend, dem Absenden der Jahresmeisterschaften. Im Vereinsjahr des Schiessvereins werden eine grosse und eine kleine Meisterschaft sowie eine Nachwuchsmeisterschaft angeboten.

Bei der grossen Meisterschaft, es müssen mindestens 10 Schiessanlässe besucht werden, setzte sich in diesem Jahr der amtierende Schützenkönig 2015 Kurt Andres nochmals durch. Er gewann vor Dieter Meier und Kuno Rohner und 14 weiteren Kontrahenten. Er darf den grossen Wanderpreis für ein Jahr mit nach Hause nehmen.

Bei der kleinen Meisterschaft, es müssen mindestens 5 Schiessanlässe gezählt werden, siegte Hugo Erdin vor Tobias Lüthi und Sepp Jappert. Auch in dieser Kategorie wurden alle 12 Teilnehmenden mit einem Schützen-Tasseli für die Teilnahme belohnt und dem Gewinner Hugo wird ebenfalls ein Wanderpreis für ein Jahr in Obhut gegeben.

Die Nachwuchsmeisterschaft wird aus der grossen oder kleinen Meisterschaft gebildet. Alle Schützen/Innen unter 26 Jahren werden in dieser Konkurrenz geführt. Die besten 5 Resultate der laufenden Schiesssaison zählen dann für die Rangliste. In diesem Jahr konnte sich der Jungschütze Tobias Lüthi gegen alle anderen durchsetzen und gewann mit knapp zwei Punkten Vorsprung vor Pascal Zumsteg und mit rund 28 Punkten vor Andri Märki. Die ersten drei Schützen wurden mit dem wunderschönen Glaspreis ausgezeichnet, welcher hoffentlich einen ehrenvollen Platz in ihrem Zuhause erhält. Zum Abschluss des Absendens dankte Claude dem Ersteller der Rangliste der Jahresmeisterschaft Andi Erdin für seinen Einsatz und wünscht sich auch im nächsten Jahr wieder viele Schützen/Innen, welche in einer Meisterschaft mitschiessen.

Claude orientierte anschliessend über die geplanten Termine im nächsten Vereinsjahr. Ein Höhepunkt wird sicher der Besuch des Aarg. Kantonal Schützenfestes im Bezirk Zofingen sein. Das Organisationsteam Sepp Hummel und Sebastian Boutellier orientierten kurz über die geplanten Aktivitäten an diesem Anlass und machten auch gleich eine Umfrage wann unser Schiesstag sein soll. Eine Mehrzahl der Anwesenden entschied sich für den Samstag, 1. Juli. Sebastian verteilte die Anmeldezettel mit der Bitte, diese bis Ende November ausgefüllt an ihn zu retournieren. Weiter orientierte der Präsident über den geplanten Helfereinsatz am Musikfest sowie die Durchführung des Sparbligschiessens.

Zum Abschluss wurde noch über die Zukunft des Schiessvereins diskutiert. Es wird auch in den nächsten Jahren nicht einfach, aber man ist sich einig, die Tradition Schiesssport in Gansingen nicht kampflos aufzugeben.

Der Schlusspunkt setzte dann jedoch nicht unser Präsident, sondern unser frischgebackener Vereinsmeister Kurt Andres. Er offerierte noch eine Saalrunde, welche ebenfalls mit tobendem Applaus verdankt wurde.