36 Fricktaler Schwimmer starteten bei den Aargau Open am 03.12. in Aarau. Der Vormittag war für die Jahrgänge 2003 und jünger reserviert, nachmittags starteten die Jahrgänge 2002 und älter. Für die Jüngsten im Jahrgang 2007 und jünger standen 50m-Strecken auf dem Programm, alle übrigen Wertungsklassen konnten über 100m Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil starten. Hinzu kamen Staffeln über 4x50m. Hier holten die Mädchen mit Lara Hugenschmidt (Jg. 03), Annika Fey (Jg. 04, beide Frick), Rebecca Rau (Jg. 04, Lörrach) und Larissa Sutter (Jg. 04, Frick) die Silbermedaille, die Jungen mit Traver Dinten (Jg. 04, Gipf-Oberfrick), Julius Ilten (Jg. 04, Kelindöttingen), Silvan Kopp (Jg. 05, Bözberg) und Lewis Rippstein (Jg. 06, Frick) schwammen zu Bronze. In der offenen Wertung verfehlten David Willemsen (Kaisten), Joel Weiss, Fabian Hafner (beide Gipf-Oberfrick) und Gian Wächter (Oeschgen) mit Platz 4 knapp die Medaillenränge. Lara Hugenschmidt qualifizierte sich am Vormittag für das Elimination race über 200m, wobei die Lagenreihenfolge nicht der üblichen entspricht, sondern ausgelost wird und nach 100 bzw. 150m die jeweils langsamsten ausscheiden. Die 13-Jährige schwamm auf Platz 3. Bei den älteren werden beim Kenris Cup alle 50m Strecken geschwommen, wobei nach den ersten 50m von 8 Schwimmern die langsamsten 4, danach jeweils der langsamste ausscheidet. Eliane Willemsen (Kaisten) qualifizierte sich und glänzte mit einer neuen Bestzeit über 50m Brust, was jedoch leider nicht zum Einzug in die 2. Runde reichte.

Über 100m Freistil (1.06,49) und 100m Rücken (1.16,40 B) schlug Lara Hugenschmidt im Jahrgang 2003/2004 als schnellste an, zudem erreichte sie Silber über 100m Schmetterling (1.13,74). Bei den 12- und 13-Jährigen gingen noch weitere Medaillen an den SC Fricktal, Rebecca Rau holte hinter Hugenschmidt Bronze über 100m Schmetterling (1.22,31 B) und über 100m Brust sicherten sich Svenja Steiner (Anwil) Silber (1.29,55 B) und Rau Bronze (1.32,66 B). Juliette Siegfried siegte in der Wertung 07 und jünger über 50m Brust (50,86 B) und schlug als drittschnellste über 50m Schmetterling (56,89 B) hinter ihrer Teamkameradin Carina Sutter (beide Frick) an, die Silber (54,59 B) holte. Silvan Kopp gewann im Jahrgang 2005/2006 gleich vier Silbermedaillen: 100m Schmetterling in 1.27,08 (B), 100m Rücken in 1.22,00 (B), 100m Brust in 1.40,30 (B), 100m Freistil in 1.12,27 (B). Mit zweimal Silber (100m Brust in 1.20,13 (B), 100m Schmetterling in 1.04,05 (B) und zweimal Bronze (100m Rücken in 1.07,79 (B), 100m Freistil in 57,81) schwamm Joel Weiss bei den 14- und 15-Jährigen ebenfalls viermal aufs Treppchen. Silber über 100m Rücken (1.08,15 B) ging an Eliane Willemsen. Bronzemedaillen erschwammen Traver Dinten (Gipf-Oberfrick) über 100m Schmetterling (1.16,67) der Jg. 2003-2004, im Jg. 2007 und jünger Elina Gallert (Frick) über 50m Rücken (48,71 B) und Solana Weichelt (Elfingen) über 50m Freistil (39,65 B). Mit Platz 4 knapp am Treppchen vorbei schrammten Annika Fey über 100m Brust (1.33,56), Lewis Rippstein (Frick) über 100m Schmetterling (1.42,82 B) und Annick Willemsen (Kaisten) über 100m Rücken (1.09,12). Mit neuen Bestzeiten in die Top Ten ihrer Wertungsklassen schwammen sich Yelda und Emre Bostan (Stein), Elina und Jasmin Fey (Frick), Julius Ilten, Lina Jörnmark (Rothenfluh), Timo Michel (Zuzgen), Bigna Schall (Wölflinswil), Lia Schiess (Frick), Jolina und Gian Wächter (Oeschgen), Cynthia Wiedemann (Rheinfelden) und David Willemsen.