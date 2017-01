Zur 81. Generalversammlung konnte Präsident Sven Egolf 41 Aktivturner begrüssen. Ein besonderer Gruss galt den anwesenden Ehren- und Freimitgliedern. Unter dem Traktandum „Mutationen“ wurde Tobias Treier neu als aktiv Turner in den Verein aufgenommen. Elias Steck, Michael Burggraf, Jannik Maier, Joshua Künzli und Florian Heimann konnte der Turnverein neu als Mitturner begrüssen. Anschliessend stellte Oberturner Christian Bold das Jahresprogramm vor. Das Kantonalturnfest in Muri darf sicher als Saisonhöhepunkt angesehen werden, wobei der Turnverein Wölflinswil aber auch an verschiedensten Vorbereitungswettkämpfen teilnehmen wird. Ebenso finden auch die alljährlichen traditionellen Anlässe wie das Eierlesen, das Endturnen oder die Turnfahrt statt. Zudem führt der Turnverein am 2. September 2017 die Fricktal Games durch.

Reto Gander trat nach 13 Jahren im Vorstand als Kassier zurück und tritt zugleich nach über 16 Jahren Aktivmitglied aus dem Turnverein aus. Auch mit René Treier und Erich Herzog verlor der Turnverein langjährige Mitglieder. Jan Koch tritt aus der Technischen Kommission zurück. Oliver Röthlisberger wird neu in den Vorstand als Vize-Präsident gewählt. Nicolas Müller ist neu Mitglied in der Technischen Kommission.

Thomas Treier und Peter Gander werden für 20 Jahre Aktivturner, Micha Müller und Christoph Bircher für 25 Jahre Aktivturner geehrt. Zum Abschluss der Generalversammlung sorgte Philipp Treier mit einem Video vom vergangenen Vereinsjahr für manchen Lacher und lies gute Erinnerungen aufkommen.