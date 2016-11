Besucht unsere dritte Heimspielrunde am Sonntag 20.11.2016 ab 13:00 Uhr in der Turnhalle Pestalozzi (KV Schulhaus) gleich neben dem Bahnhof.



Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl sorgt unsere üppig ausgestattete Matchbeiz.

TH Pestalozzi 1

13:15 Uhr – 3. Liga Classic: Damen 2 vs SV Volley Wyna 2

15:30 Uhr – 2. Liga: Herren 1 vs SV Volley Wyna 1

17:45 Uhr – 2. Liga: Damen 1 vs SV Volley Wyna 1

TH Pestalozzi 2

13:00 Uhr – 4. Liga: Damen 3 vs VBC Rheinfelden 2

17:30 Uhr – 4. Liga: Herren 2 vs SV Volley Wyna 2

TH Pestalozzi 3

15:30 Uhr – U19 3. Liga: Juniorinnen 4 vs VBC Seengen 2

17:45 Uhr – U19 1. Liga: Juniorinnen 3 vs TV Lunkhofen 3

Weitere Infos findet ihr in unserem Matchheft "Sideout":

https://issuu.com/btvaarau/docs/gameday_booklet_20161120

http://www.volley-aarau.ch