Wir feiern unser 25 jähriges Vereinsjubiläum. Zusammen mit der Theatergruppe Oeschdampf Subingen, die ihr 20 jähriges Jubiläum feiert, haben wir eine gemeinsame Theaterproduktion auf die Beine gestellt, die in Subingen und Biberist insgesamt viermal aufgeführt wird.

Am 28. und 29. Oktober 2016 in Subingen und am 5. und 9. November 2016 in Biberist spielen wir das Stück «De Butler und d Elfe». Es ist eine rasante Komödie von Karin C. Schomogyi, die den Lachmuskeln einiges abverlangt und skurrile Charaktere präsentiert.

Speziell für diese Jubiläumsproduktion wurde ein neues und einzigartiges Rahmenprogramm (Essen, Bar, Deko, etc.) konzipiert. Es gibt also einige Überraschungen!