ds/ Die 17. Clubmeisterschaft des Judo Club Arashi Kulm ordnet sich nahtlos in die Reihe der internen Turniere ein, an welchen traumhaftes Spätsommerwetter herrschte. Eigentlich war es viel zu schön, um den Samstagnachmittag in einer Turnhalle zu verbringen. Wer sich jedoch seit Kindsbeinen an mit den Kampfkünsten auseinandersetzt, weiss, dass auch an solchen Tagen trainiert resp. gekämpft wird.



So fanden sich in der Turnhalle der Stiftung Schürmatt gegen die dreissig Kinder und zehn erwachsene Kämpferinnen und Kämpfer ein, um sich beim Kampfrichtertisch für die Clubmeisterschaft einzuschreiben. Unterstützt wurden die Nachwuchsjudoka von zahlreichen Familienangehörigen und Bekannten, die sich diesen Kampfsportleckerbissen nicht entgehen lassen wollten. Die Kinder eröffneten die Kämpfe und konnten wertvolle Erfahrungen für ihre nächsten Einsätze an regionalen Turnieren sammeln. Hie und da waren sie ob der vielen Zuschauer ein bisschen verwirrt, aber auch der Umgang mit Ablenkung und Lärm will gelernt sein. Bei den Jugendlichen konnte man bereits sichtbar eine Erhöhung der Intensität des Kampfstils beobachten. Derweil es bei den Erwachsenen hart aber fair zur Sache ging – ein internes Freundschaftsturnier eben.

Zwischen den Kämpfen der Kinder und den Erwachsenen demonstrierten Deepak Santschi und Philippe Kölliker (beide 3. Dan Judo) den Zuschauern die Kata 'Kodokan-Goshin-Jitsu', mit welcher sie sich seit 1 ½ Jahren beschäftigen. Diese Kata (Form, Darstellung) zeigt die moderne Selbstverteidigung. Ein Angreifer (Uke) greift in einer festgelegten Reihenfolge den Kontrahenten (Ausführende - Tori) an. Es sind dies Angriffe wie Handschläge, Fusstritte oder auch mit Messer oder dem Stock. Den Abschluss bilden drei Techniken gegen die Bedrohung mit einer Pistole.

Die beste Nachricht am Schluss eines Wettkampftages ist stets, wenn bis zu der Rangverkündigung keine Verletzungen zu beklagen sind und deshalb war dies ein gelungener Tag. Bei einem gemütlichen Apéro ging eine erfolgreiche Clubmeisterschaft zu Ende.

Rangliste:

Knaben und Mädchen bis 25kg

Timo Schütz, Oberkulm Lisa Widmer, Seengen Ana Mae Brupbacher, Teufenthal

Knaben und Mädchen bis 32kg

Tim Dobler, Oberkulm Dana Schütz, Oberkulm Kylian Bugnon, Dürrenäsch Julian Berner, Unterkulm

Knaben und Mädchen bis 34kg

Lias Tschopp, Leimbach Angel Mae Brupbacher, Teufenthal Cj Müller, Oberkulm Jonas Mannhart, Oberkulm

Knaben bis 35kg

Jill Lässer, Oberkulm Yven Dober, Oberkulm Marco Daetwyler, Leimbach Loïc Bugnon, Dürrenäsch

Knaben und Mädchen bis 38kg

Livio Lüthy, Zetzwil Martina Hilfiker, Unterkulm Anisa Zukic, Oberkulm Aron Weber, Oberkulm

Knaben und Mädchen bis 53kg

Gian Widmer, Seengen Amanda Tran, Zetzwil Andrina Steiner, Oberkulm Jeremy Ferrari, Oberkulm

Damen bis 67kg

Ramona Hilfiker, Unterkulm Andrea Bättig, Reinach Carolyn Fischer, Oberkulm Andrina De Bastiani, Zetzwil

Herren Elite leicht

Philippe Kölliker, Gränichen Kevin Maurer, Suhr Sebastian Lochmann, Oberkulm Deepak Santschi, Teufenthal

Damen und Herren Elite schwer

Dominic Sigrist, Unterkulm Samuel Montibeller, Unterkulm Michael Müller, Oberkulm Lisa Maria Portela López-Estermann, Buchs

Hast du Lust auf ein Schnuppertraining? Auskünfte erhältst du von: D. Santschi 062 776 03 53 oder wirf einen Blick auf unsere Homepage: www.judo-kulm.ch.