Einmal mehr konnten die Zuzger Seniorinnen und Senioren an der jährlichen, vom Gemeinderat organisierten Seniorenausfahrt teilnehmen. 38 Personen trafen sich am Morgen, um die Reise mit unbekanntem Ziel in Angriff zu nehmen. Die herrliche Carfahrt führte über Land durch den Kanton Zürich nach Sattel, Kanton Schwyz. Dort genoss die Reiseschar eine Fahrt mit der Drehgondelbahn zum Restaurant Mostelberg worauf ein wunderbares Mittagessen folgte. Nach dem Spaziergang über die 374 Meter lange Hängebrücke kehrte die Gesellschaft wohlbehalten, mit toller Stimmung nach Zuzgen zurück.