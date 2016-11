Am Zukunftstag, 10. November 2016, wird die Belegschaft des Kantonsspitals Aarau regelmässig für einen Tag erhöht: rund 140 Kinder schauen ihren Eltern bei der Arbeit über die Schultern. Vormittags durchlaufen die Kinder einen Rundgang mit sechs Stationen darunter die Kinderklinik, der Rettungsdienst oder das Labor. Am Nachmittag zeigen die Eltern, Göttis, Gotten, Tanten oder Onkeln ihren Kindern den persönlichen Arbeitsplatz. In diesem Jahr gab es neu einen Pflege-Workshop sowie einen Rundgang durch den OP für die Kinder von Mitarbeitenden der Klinik für Anästhesie.