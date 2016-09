Am vergangenen Sonntag fand in Wisen das „Wisner Grillfest“ statt. Die Musikgesellschaft „Eintracht“ Wisen hat zu diesem erstmaligen Herbstanlass eingeladen. Die Wisner Musikanten wurden vom grossen Publikumsaufmarsch positiv überrascht und mussten nach dem Willkommenskonzert alle Register ziehen, um die zahlreich erschienen Festbesucher zu bewirten. Sicher hat das herrliche Herbstwetter dazu beigetragen, dass unerwartet viele Gäste aus nah und fern der Einladung folgten. Ein Genuss war, nebst der strahlenden Herbstsonne, auch das kulinarische Angebot vom Grill und das reichhaltige Kuchenbuffet, sowie die abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung. Der Anlass hat für alle etwas geboten, was von den Festbesuchern mit Dank und vielen Komplimenten an die Adresse der gastgebenden „Eintracht“ Wisen ausgedrückt wurde. Das erste „Wisner-Grillfest“ war in jeder Beziehung ein grosser Erfolg. Die Wisner Musikantinnen und Musikanten danken den zahlreich erschienenen Festbesuchern und freuen sich schon heute, in einem Jahr wieder zur zweiten Auflage des Grillfestes einzuladen. (RW)