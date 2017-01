Wir feiern ein Fest der Freude! Neujahrskonzert des chor.02 am 29.01.17, Kirche Umiken.

Der chor.02 der Region Brugg führt am 29.01.17 ein Konzert unter dem Motto: „Wir feiern ein Fest der Freude“ um 16.00 Uhr in der Kirche Umiken durch. Frau Susanne Pellegrini dirigiert diesen Gemischten Chor seit 3 Jahren. Im Rahmen eines Interviews wollen wir auf dieses Konzert hinweisen. Die Fragen stellt R.Bertschi(RB)

RB: Frau Pellegrini, was erwartet die Besucherinnen und Besucher am Konzert?

Wir werden ein bunt gemischtes Programm erklingen lassen. Bis zur Pause liegt der Schwerpunkt auf besinnlichen Leckerbissen aus unserem klassischen Repertoire, im zweiten Teil bieten Mundarttrouvaillen, vergnügliche Lieder und Gospel einen fröhlichen Kontrast dazu.

RB: Welches Publikum möchten Sie mit dem Chor in erster Linie ansprechen?

Bei uns steht die Freude am Singen an erster Stelle, und wir sprechen alle an, die Freude am Zuhören haben. Wer darüber hinaus auch gerne singt, ist natürlich in unseren Proben herzlich willkommen.

RB: Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Chor 02 in den vergangenen 3 Jahren gemacht, und wie bereichern diese das Konzert?

Das Erlernen neuer Stücke bietet immer neue Herausforderungen. Mal liegen sie in der Stimmführung, mal beim Text oder Rhythmus oder bei der Interpretation. Der Chor 02 ist vom Stil her sehr breit aufgestellt und auch in der Lage, unterschiedlichste Rhythmen und Interpretationen sehr fein herauszuarbeiten. Die grosse Stärke liegt in der Ausdauer und Arbeitsbereitschaft in den Proben, die ich darauf zurückführe, dass wir zusammen in den Proben und an Auftritten viel Spass haben. Ich bin sicher, das strahlen wir am Konzert auch aus!

Der Chor 02 freut sich auf ein motiviertes Publikum am Sonntag 29.1.17 in der Kirche Umiken. Eintritt frei .Für eine Kollekte sind wir sehr dankbar, denn ein Chor kostet auch Geld. Das Parkplatzangebot ist beschränkt. Bitte öV bevorzugen.

Interview: R.Bertschi