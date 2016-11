Der Zwischenbericht Schulraumplanung bis 2030 wird von der Fraktion zur Kenntnis genommen. Erfreut hat die Fraktion festgestellt, dass die Grundlagen aus diesem Bericht mehrheitlich die bereits bekannten Erkenntnisse bestätigen und diese wenig von den bisherigen Prognosen abweichen. Bei diesen erarbeiteten Grundlagen handelt es sich jedoch "nur" um Prognosen: Diese dürfen bei der Ausarbeitung der Planung und des Schlussberichts nicht als festes Planungsziel betrachtet werden und müssend rollend analysiert werden. Die Planung muss aufgrund aktueller Entwicklungen erfolgen.

Die Teiländerung Nutzungsplanung Landstrasse ist ein umfangreiches auch etwas langatmiges Verfahren. Nichts desto trotz sind wir der Meinung, dass es gelungen ist nun ein breit abgestütztes und in der Bevölkerung akzeptiertes Projekt widerspiegelt. Vielen Dank allen Beteiligten! Für unsere Fraktion ist es wichtig, dass dies nun nicht nur ein Papier bleibt sondern auch den erhofften Erfolg erbringen wird.



Das Reglement über die Spiel- und Erholungsflächen wird von der Fraktion genehmigt. Das Reglement stellt ein unterstützender Teil der Nutzungsplanung Landstrasse dar und schafft ein Mehrwert. Zu beobachten gilt es, dass das Reglement künftig bauwillige Interessenten nicht zu stark einschränken wird.

Der Teiländerung Nutzungsplanung Margeläcker stimmt die Fraktion zu. Diese ist eine Konsequenz des Turnhallenbaus: Diese Anpassung ist in der Fraktion unumstritten.

Die Fraktion lehnt die Motion Merkli Michael betreffend Deutsch für fremdsprachige Väter ab sowie auch deren Umwandlung in ein Postulat. Die Gemeinde Wettingen bietet seit Jahren Deutschkurse für Mütter an: Im Durchschnitt nutzten dieses Angebot in der Vergangenheit 40 Frauen pro Schuljahr. Wir bezweifeln die Nachfrage bei Vätern, da das Angebot insbesondere von Frauen geschätzt wird, welchen eine Integration in den Schweizer Alltag nicht zu letzt aufgrund ihrer Verantwortung als Mütter schwer fällt.