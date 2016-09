Mit grossen Erwartungen standen sie da, bereit etwas Spannendes zu erleben; Rund 140 Kinder versammelten sich am Samstag, den 3.September, auf dem Pfadiheimplatz. Die geweckte Neugierde durch die Schultheater und Flyer in Zeitungen trieb auch dieses Jahr Jung und Alt zu den Pfadfinder der Pfadi Heitersberg & Sodales.

Ziel war es, den Sechs- bis Zehnjährigen die Pfadi näher zu bringen. Sei es durch stärkende Geländespiele, um ein Schwert aus einem grossen Stein ziehen zu können und mit dessen Hilfe den bösen Zauberer zu besiegen oder mit der Herstellung eines äusserst wirkungsvollen Zaubertranks, um den, in einen Drachen verzauberten Prinzen, zurück zu zaubern. Die Knaben und Mädchen zeigten sich hochmotiviert und Dank deren Einsatz konnte der Ritter den bösen Zauberer nun endlich besiegen, die Prinzessin erhielt wieder ihren geliebten Prinzen zurück und die Kinder hatten eine spannende Geschichte, welche sie ihren Freunden erzählen konnten.