Merkwürdige Beobachtungen machten die Weissenstein-Besucher am Niklaustag 2016 (6. Dezember 2016). An einzelnen Stationen des Planetenweges steigen Nebelschwaden empor. Von weitem hört man emsiges hämmern, meisseln und sägen. Der im Jahr 1987 unter der Leitung des Oberdorfer Lehrers Fritz Wohlgemut eingeweihten Planetenweg ist gut verankert – damit die einzelnen Planeten auch standhalten bei Wind, Wetter und Stürmen auf dem Weissenstein. Lediglich Randalierer konnten diese verunstalten – wie unlängst geschehen am Planeten Venus.

Der Verein Pro Weissenstein, ausgeführt vom Präsidenten Werner Baumgartner, die Bergrestaurants HInterweissenstein und Sennhaus mit Ueli Stucki und Willy Niederberger sowie der für die Wanderwegeinfrastruktur verantwortliche Werner Huber und Hansruedi Herrmann, restauriert erstmals derart umfassend die Planetenstationen, damit diese 2017 – zum 30 jährigen Jubiläum des Planetenweges - wieder im ursprünglichen Glanz erscheinen. Zuerst werden die Natursteinsockel Vorort wieder restauriert, die Metallteile mit einer Rostschutzfarbe versehen und danach die Planeten und Tafeln in Solothurn sorgfältig im Schärme instandgesetzt.

Hierzu nutzt Pro Weissenstein die Winterzeit und zum Entfernen der Stationen das kalte aber schöne Wetter. Im Winter kommen erfahrungsgemäss weniger Besucher auf den Weissenstein, um die Planeten zu bestaunen, hier ist viel mehr das Nordic Zentrum – das auch in der Wintersaison 2016/2017 wieder eröffnet wird. Erste Vorbereitungen die Loipen wurden bereits getroffen.

Sobald die Restauration fertig ist und das Wetter es zulässt – spätestens aber bis Ende März, anfangs April 2017, werden wieder alle Planeten an ihrem gewohnten Platz zu betrachten sein.

Auch im Juragarten nutzt Pro Weissenstein das Wetter, um diesen winterfest zu machen. Dabei unterstützt der Forstbetrieb der Bürgergemeinde Solothurn Holzerei-arbeiten im zentralen und westlichen Juragartenareal. Insbesondere Ahorngehölze und einige Hochstämmer müssen entfernt werden. Im kommenden Frühjahr wird dann eine teilweise eine Neugestaltung und Neubepflanzung durch die Leitung des Juragartens in Angriff genommen.

Die Ergebnisse dieser Aktivitäten können die Weissenstein-Liebhaber entweder auf dem Weissenstein erkennen oder die Vorstellung im nächsten Jahr anlässlich des Märetstands vor dem Tourist-Office in Solothurn am Samstag, 29. April 2017, ab 08.30 Uhr besuchen.

Pro Weissenstein wünscht allen viele erholsame unvergessliche Stunden auf dem Weissenstein.

siehe auch http://www.solothurnerzeitung.ch/beitrag/leserbeitrag/herbstvorbereitungen-am-weissenstein-130631404