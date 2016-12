Gut 30 Mitglieder und Angehörige des Gewerbevereins Uitikon feierten auch dieses Jahr das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung an der Kreuzung Birmensdorfer- / Stallikerstrasse in Uitikon. Diese erfreut nicht nur Einwohner der Gemeinde, sondern auch zahlreiche Pendler, wie Reaktionen aus dem näheren und weiteren Einzugsgebiet jedes Jahr zeigen. Möglich ist dies dank Sponsoren wie Guido Schenk, die Mobiliar, Birmensdorf, Elektro Christoffel AG in Üdike und der Ford Garage Grunder gleich vis-à-vis unseres Weihnachtsbaums. Philipp Bucher, Elektro Christoffel AG, ist für das Aufstellen und Schmücken der Tanne zuständig und ermöglicht dies mit einem kräftigen Rabatt auf seiner Rechnung. Jürg Jäggi und Hans Grunder bewirten uns grosszügig mit einem Apéro und feinen Häppchen in der Ford Garage Grunder. Der diesjährige Einweihungsabend klang im Restaurant Waldegg bei einer sämigen Kürbiscremesuppe, Nüssli, Mandarinen, Biskuits und natürlich einem feinen Tropfen aus.

Herzlichen Dank auch allen weiteren Sponsoren, die hier nicht namentlich aufgeführt sind. Auch kleinere Beiträge helfen uns, die gern gesehene Tradition aufrecht zu erhalten!

Otto Frei, Präsident Gewerbeverein Uitikon