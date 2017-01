Am Neujahrsabend durfte der Präsident, Thomas Zuber, die zahlreich erschienenen Gäste in der beinahe voll besetzten Dorfhalle zum traditionellen Unterhaltungsabend begrüssen. Im musikalischen ersten Teil sang der Chor unter dem Motto "Melodiöser Jahresrückblick" die Lieder "Babylon's falling", einen amerikanischen Gospelsong, "Alti Liebi roschtet nit" der Kapelle Boss-Buebe, den Welt Hit "Blue Bayou", "Dr Häxeschuss" von Ruedi Rymann, "Heiterefahne" des Schweizer Erfolgsmusikers Trauffer sowie von Peter Alexander "Üse Papi macht das scho". Die Arragements und jeweiligen Mundarttexte stammen aus der Hand des Dirigenten, Wolfgang Böhler. Der Chor wurde begleitet von Maki Wiederkehr (E-Piano), Lisa Wahlen (Violine) und Eugen Spiess (Kontrabass). Mit grossem Applaus dankte des Publikum für die Darbietungen und verlangte noch eine Zugabe. So trugen sie Sänger noch das Lied "Alperose" von Polo Hofer vor.



Im zweiten Teil spielte die Theategruppe den Schwank "Alles us Verzwyflig" von Arthur Brenner. Schaggi (Thomas Zuber), als Präsident des Männerchors und seine beiden Vorstandskollegen Heiri (Edi Schneeberger) und Oski (Edi von Burg) berieten, wie sie dei noch fehlenden 1000 Franken für die neue Vereinsfahne aufbringen könnten. Schaggi hatte dann die Idee, seiner reichen Tante in Zürich einen Brief zu senden, in welchem er ihr berichtete, er sei nun verheiratet und habe einen Sohn. Deshalb brauche er dringend Geld. Als sich dann Tante Hedi (Monika Widmer) mit ihrer Nichte Elsy (Irene Jäggi) kurzerhand zu einem Besuch anmeldeten, kamen die drei Männer in Arge Nöte. Wie konnte man so rasch ein Kind und eine Ehefrau auftreiben? Der vorgetäuschte Schwindel flog dann auf, als Oski's Frau Louise (Priska Müller) erschien, um ihren Mann nach hause zu holen. Zuletzt kam es doch noch zu einem "Happy End", denn Heiri und Elsy fanden nach ihrer Jugendliebe doch noch zusammen. Viele Lacher und ein riesiger Applaus bedeuteten Anerkennung für das Dargebotene. Pius Hug war als Regisseur tätig, Manuela Hildbrand als Souffleuse und Rosmarie Fellmann als Maskenbildnerin.



Zum Schluss richtete Thomas Zuber einen klaren Aufruf an alle Anwesenden, vor allem an die Männer! Wolle man am nächsten Neujahrsabend wieder einen solch fröhlichen Abend erleben, sei der Chor auf ein paar neue Mitsänger angewiesen. Trotz intensiver Anstrengungen im vergangenen Jahr, sei es nicht gelungen, bis jetzt neue Sängerkollegen zu finden. An der nächsten Probe vom 1. Februar, 19.30 Uhr im ref. Kirchgemeindehaus Lommiswil, werden neue Sänger erwartet. Vorher könne man sich bei ihm unter der Nummer 032 641 15 40 melden oder sich noch genauer informieren lassen .



"Die Hoffnung stirbt zuletzt!