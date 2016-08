Von Venedig über Laufenburg nach Aarau und Frick

Jugendchor Virini war auf Konzerttournee!

Der Jugendchor Virini, der Name setzt sich aus den Komponistennamen „Vivaldi“ und „Rossini“ zusammen, hat einen fulminanten Start hinter sich. Nach nur 3 1/2 Probetagen haben die jungen Sängerinnen und Sänger in Venedig unter der Leitung von Dieter Wagner in der lutherischen Kirche ihr Debut gegeben. Die 15 Jugendlichen, zwischen 13 und 26 Jahre alt, begeisterten mit Werken von Antonio Vivaldi das Publikum im bis auf den letzten Stehplatz vollen Kirchenraum. Sie wurden in der Lagunenstadt mit grossem Applaus für die tolle Leistung belohnt.

Entstanden ist der Chor aus einer Idee an der Nordlandreise des Projektchores Frick. Mit im Norden dabei waren auch fünf junge Frauen. Singbegeistert, wie sie alle sind, wünschten sie sich ein eigenes Singprojekt mit Jugendlichen und fanden für ihre Idee in Dieter Wagner den richtigen Mann. Heute können sie auf ein eigenes, sehr erfolgreiches Projekt, mit Konzerten in Venedig, Laufenburg, Aarau und Frick zurückschauen welche viele Zuhörer begeisterten. Mit dem Konzert in Frick ist das Projekt 2016 nun abgeschlossen. Aber bereits sind Ideen für ein weiteres Unternehmen da. Mit Sicherheit werden die Virinis auch in Zukunft von sich hören lassen!