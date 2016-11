Die Klasse 4b des Wettinger Schulhauses Altenburg lud gestern zur Pressekonferenz. Die 23 Schülerinnen und Schüler sammeln mit Herzblut und Engagement für die Sternenwoche der Unicef.

Schon beim Rap „Frieden der beginnt bei uns“ sprang die Begeisterung der Kinder auf die Gäste über. Die Schüler erzählten darin die Geschichte des syrischen Flüchtlingsmädchens Safa, das in den Libanon flüchten musste. Kindern wie Safa wollen sie helfen. Dafür beteiligen sie sich an der Sternenwoche. Sie stellen einen Sammelabend auf die Beine, organisieren einen Znünimärt, gehen mit Selbstgebasteltem von Tür zu Tür und bieten in der Freizeit ihre Dienste an, damit sich das Sammelkässeli füllt und füllt.



Auch der Komiker Rob Spence unterstützt die Sternenwoche. Er war darum Ehrengast an der Pressekonferenz. Er gratulierte der Klasse zu ihrem Engagement. Es sei wichtig, dass Kinder früh lernen, wie man anderen Menschen hilft.

Die 9-11jährigen sind darin schon halbe Profis. Schon letztes Jahr haben sie für die Sternenwoche gesammelt. 1800 Franken sind zusammen gekommen. Dieses Jahr soll es noch ein wenig mehr werden. Dafür setzt die 4b ihr Herzblut und einen grossen Teil der Freizeit ein.