Ausstellung "unterwegs" mit Bildern von Tanja Aumanen in der Galerie Falkengasse, Falkengasse 6, 5200 Brugg:

Vernissage Samstag, 29. Oktober 2016, 17.00 - 21.00 Uhr

Die Künstlerin Tanja Aumanen aus Finnland, stellt nicht zum ersten Mal aus im Ausland, zum ersten Mal aber in der Schweiz. Im Laufe ihrer künstlerischen Laufbahn konnte sie in vielen internationalen Sammelausstellungen und Biennalen ihre Werke präsentieren - zuletzt anfangs Oktober an der „Art Venice 2016“ in Venedig, wonach sie direkt in die Schweiz, nach Brugg kommt.

Ihre Kunst thematisiert mal ganz kleine alltägliche Geschichten oder Mühen und mal grosse globale Fragen und gesellschaftliche Themen.

„In meiner Kunst verarbeite ich Erlebnisse, unerwartete Begegnungen oder Fragen, die mich beschäftigen. Manchmal vermischen sich historische Ereignisse mit aktuellen Geschehnissen. Die Welt ist ein Ort des Unberechenbaren. Manchmal halte ich inne und vertiefe mich in kleine Fragmente einer Geschichte oder einer Begegnung. Meine Ausdrucksmittel sind vor allem Malerei und Graphik, obwohl ich auch gerne mit anderen künstlerischen Techniken experimentiere.“

www.galeriefalkengasse.com