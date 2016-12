Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende. Langsam ist es an der Zeit, sich über die Urlaubsplanung fürs nächste Jahr Gedanken zu machen. Jeder muss selbst entscheiden, worauf der Fokus liegen soll. Muss es unbedingt die Reise in der Nebensaison sein? Dann sind die Urlaubstage eventuell mit Brückentagen kombinierbar. Für Familien ist es gewiss wichtig, den Urlaub mit den Ferienzeiten zu vereinen.

Keine einheitliche kantonale Regelung der Ferienzeiten

Wer seine Urlaubsplanung an den Ferienzeiten orientieren möchte, sollte bedenken, dass die Schulferien in Aargau kantonal nicht einheitlich geregelt sind. Für die Urlaubsplanung ist es wichtig nachzuschauen, wie die Ferientermine auf Gemeindeebene gelegt sind. Dennoch sind die nachfolgenden Ferienzeiten ein erster Richtwert, der als Orientierung für die Urlaubsplanung dient. Für den Kanton Aargau gelten 2017 im Groben diese Zeiträume:

Neujahrswechsel 2016/2017: 27. Dezember 2016 bis 6. Januar 2017

Frühlingsferien: 10. bis 21. April 2017

Sommerferien: 20. Juli bis 11. August 2017

Herbstferien: 2. bis 13. Oktober 2017

Weihnachtsferien: 27. Dezember 2017 bis 5. Januar 2018

Zusätzlich bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, die Urlaubstage mit Feiertagen in Form von Brückentagen zu verbinden. Dies ist beispielsweise zur Osterzeit der Fall. Der Karfreitag 14. April 2017 ist in ganz Aargau ein allgemeingültiger Feiertag. Deshalb bietet es sich an, die verbleibenden vier Tage dieser Osterwoche vom 10. bis 13. April als Urlaubstage einzuplanen. Sind Arbeitnehmer in den Gebieten Aargaus gelegen, in denen der Ostermontag ebenfalls einen Feiertag beschert, könnten Urlauber eine zehntägige Reise einplanen. Anderenfalls würde der Einsatz von vier Urlaubstagen noch immer mit neun freien Tagen am Stück belohnt werden.

Eine längere Verschnaufpause für einen einzigen Urlaubstag

Eine ähnliche Konstellation liegt 2017 zu Auffahrt am 25. Mai vor. Weil dieser Feiertag in dem Jahr auf einen Donnerstag fällt, ist es sicherlich sinnvoll, den darauf folgenden Freitag als Brückentag zu nutzen. Zur Belohnung gäbe es ein vier Tage langes Wochenende, das Arbeitnehmer aus Aargau nur einen Urlaubstag kostet. Weitere einem Sonntag gleichgestellte Feiertage wie der Nationalfeiertag am 1. August oder Allerheiligen als Ereignistag am 1. November eignen sich ebenfalls hervorragend für die Urlaubsplanung. Ein nächster günstiger Zeitraum ist das Weihnachtsfest. Am 25. Dezember 2017 hat der Weihnachtsmann mit einem Weihnachtsfeiertag an einem Montag einen zusätzlichen freien Tag im Gepäck.

