Bei Rekordtemperaturen und strahlendem Sonnenschein machten sich am letzten Augustwochenende Dutzende von Menschen aus den römisch-katholischen Kirchenzentren in Brugg, Riniken, Schinznach und Windisch auf den Weg, um dem fünften im Bunde des neu entstehenden Pastoralraums, dem Kirchenzentrum Paulus im Birrfeld, zum 50-Jahr-Jubiläum zu gratulieren. Zu Fuss pilgerten aus allen Himmelsrichtungen Wandernde zur Habsburg, von wo aus fast alle der über 20 politischen Gemeinden des neuen Pastoralraums Region Brugg-Windisch zu sehen sind. Nach einem kurzen Input von Simon Meier, dem zukünftigen Pastoralraumleiter, nahmen alle gemeinsam den Weg zur Pauluskirche in Lupfig unter die Füsse. Andere wiederum durchquerten derweil den ganzen Pastoralraum mit dem Velo – eine happige Strecke von fast 40 km. Die Dritten schliesslich – darunter viele Kinder mit Eltern, aber auch betagtere Pfarreiangehörige – liessen sich mit einer Kutsche zu unbekannten, lauschigen Plätzchen im Birrfeld entführen.

Ziel für rund hundert Menschen war schliesslich der schattige Platz unter den Bäumen neben dem 50-jährigen Holz-„Provisorium“ der Pauluskirche. Hier warteten Erfrischungen und Bänke zum Ausruhen auf die Reisenden. Natürlich wurden dem «Jubilar» auch Geschenke überreicht. Jedes Kirchenzentrum übergab symbolisch eine Gabe: Brugg überreichte St.-Nikolaus-Kuchen, Riniken Brot und Salz, Windisch Wasser aus Reuss und Aare und Schinznach Wein. Und auch die Pfarreiräte warteten mit einem Geschenk auf: Sie überreichten Dorothee Fischer, Seelsorgerin und Ansprechperson des Kirchenzentrums Paulus, Gartentische und -stühle, die die Mitarbeitenden und Gäste gleichermassen zu kurzen Pausen einladen werden. Mit einem besinnlich-fröhlichen Gottesdienst und anschliessendem feinen Pasta-Essen konnten sich alle für den Heimweg stärken.

Hinweise auf nächste Veranstaltungen:

Abschluss des Jubiläumsjahres der Pauluskirche mit Erntedankgottesdienst und -Fest des Paulusgartens am So, 25. September 2016, 11.00 Uhr

Der Pastoralraum Region Brugg-Windisch wird am So, 30. Oktober, 9.30 Uhr, im Beisein von Bischof Felix Gmür in der Kirche St. Marien, Windisch, feierlich errichtet.