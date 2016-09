Erleben Sie verschiedene Berufe live in Baden Nord



Berufe erleben. Weiterkommen.

Ausbildungsstätten öffnen ihre Türen. Am 17. September 2016, 10 – 16 Uhr in Baden Nord, können Sie sich an einem Tag über viele gewerbliche, technische und kaufmännische Berufe vor Ort informieren. Diverse Bildungsinstitute orientieren über Aus-und Weiterbildungsmöglichkeiten: Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung an einem Ort!

Weitere Informationen dazu unter www.bnbaden.ch



Über BildungsnetzwerkBaden BnB

Der Verein BildungsnetzwerkBaden BnB wurde 2009 gegründet und ist eine gemeinnützige, nicht profitorientierte Organisation, die sich für die Berufsbildung im Grossraum Baden einsetzt. Sie umfasst alle relevanten Stufen und Träger der Bildung, angefangen von der Volksschule bis hin zu den kaufmännisch-industriell-gewerblichen Fachschulen und der Kantonsschule. Die Höhere Berufsbildung (eidg. Fachausweise, Diplome und Höhere Fachschulen) ist dabei ebenfalls vertreten. Als Partnerin der Organisation unterstützt uns die Stadt Baden. www.bnbaden.ch