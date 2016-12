In diesem Jahr ist es der zweite Tablet- und Smartphone-Kurs, der vom Seniorenrat am Mittwoch von 14. Uhr bis 15.30 Uhr durchgeführt wurde. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften Gast sein im Schulpavillon, Herr Markus Zehnder der Lehrer, ist jeweils Supervisor. Die Schüler freuten sich einmal mehr, den wissensdurstigen Seniorinnen und Senioren das zu erklären, was sie heute lernen wollten. Hell begeistert und mit einem Lachen im Gesicht haben sich die etwas älteren Schüler von den jungen LehrerInnen (SchülerInnen) verabschiedet. Die einen meinten, wenn wir wieder weiter lernen möchten, melden wir uns nochmals für den Frühlingskurs an.