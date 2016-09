Schweizer Bier, Schweizer Schokolade, Schweizer Fleisch. Produkte aus der Schweiz – auch solche aus dem Aargau – geniessen einen hervorragenden Ruf im In- und Ausland. Schweizer Herkunftsangaben werden deshalb gerne und häufig verwendet. Nicht immer zu Recht. Gemeinsam mit dem Bundesamt für Landwirtschaft und dem Amt für Geistiges Eigentum ist das Hightech Zentrum Aargau dem Thema auf den Grund gegangen.

Im Sommer 2013 hat das Parlament die neue Swissness-Gesetzgebung verabschiedet, die nun per 1. Januar 2017 in Kraft gesetzt wird. Die neuen „Swissness“-Kriterien stärken den Schutz der Herkunftsbezeichnung „Schweiz“ und des Schweizerkreuzes im Inland und auch die Rechtsdurchsetzung im Ausland. Damit bleibt ihr Wert langfristig erhalten und es besteht eine Grundlage für eine effiziente Missbrauchsbekämpfung. Das Herzstück bilden präzisere Regeln im Markenschutzgesetz, unter welchen Voraussetzungen Lebensmittel oder industrielle Produkte als „schweizerisch“ bezeichnet werden dürfen.

Branchenverbände sollten reagieren

Stefan Szabo vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum, Abteilung Rechtsdienst Gewerbliche Schutzrechte, fasst das Ziel der neuen Gesetzgebung zusammen: „Wir wollen die Herkunftskriterien klarstellen, den Wert der Marke Schweiz schützen und die Täuschung von Konsumenten und unlauteren Wettbewerb vermeiden. Bei industrielle Produkten – das sind alle ausser jene, die in der Bereich der Ernährung fallen –müssen 60 % der Herstellungskosten und der wesentlichste Fabrikationsschritt rein schweizerisch sein. Es werden sowohl das Rohmaterial wie auch die Arbeitsleistung beurteilt.“ Neu werden bei den Herstellungskosten auch die Forschungs- und Entwicklungskosten und die notwendigen Ausgaben für die Qualitätssicherung miteinberechnet. Es gibt schon jetzt einige Ausnahmebestimmungen – vor allem für Rohstoffe, welche in der Schweiz nicht, in zu kleinen Mengen oder in ungenügender Qualität vorhanden sind. Man kann sie verarbeiten, ohne dass das Swisslabel dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Branchenverordnungen können Klarheit bei offenen Fragen rund um die Swissness-Gesetzgebung schaffen – bis heute haben es jedoch viele Branchen verpasst, branchenspezifische Produktelisten einzureichen und so ihren Mitgliedern den Umgang mit der neuen Gesetzgebung einfacher zu machen.

Die Schweiz auf dem Teller

Ein Lebensmittel gilt als echt „schweizerisch“, wenn mindestens 80% der Rohstoffe aus der Schweiz stammen und die Verarbeitung, welche dem Lebensmittel seine wesentliche Eigenschaft verleiht, in der Schweiz erfolgt. Die grosse Ausnahme: Wo Schweizer Milch drauf steht, muss 100% des Rohstoffes aus der Schweiz kommen. Von der Berechnung ausgeschlossen sind Naturprodukte, welche in der Schweiz nicht produziert werden (Kaffee, Kakao, exotische Früchte, etc), temporär nicht verfügbare Produkte und Naturprodukte mit einem Selbstversorgungsgrad unter 20%. Luana Cresta, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundesamt für Landwirtschaft weiss, wo in der Lebensmittelbranche zum Thema Swissness der Schuh drückt und wie das mit den Herkunftsangaben und der korrekten Deklarierung in Zukunft funktionieren muss. „Es gibt noch viel zu tun bis Ende Jahr. Bei uns sind bis jetzt von repräsentativen Organisationen 79 Gesuche für Ausnahmeregelungen eingegangen – auch im Bereich der Lebensmittel erleichtern Branchenlisten den Betrieben die Einhaltung der neuen Gesetze und deren Einhaltung. Bis Ende November können solche Begehren noch eingereicht werden, sodass bis Ende Jahr eine Aufnahme in die Departementsverordnung geprüft werden kann.“

Der Zauberformel auf der Spur

Wer sich mit dem Thema „Swissness“ befasst wird früher oder später anfangen zu rechnen, macht sich auf die Suche nach der Herkunft der Rohstoffe und wirft vor allem im industriellen Bereich einen tieferen Blick auf die Deklaration der verwendeten Einzelmaterialien – gemäss Stückliste muss jedes Einzelteil separat bewertet werden. Prof. Dr. rer. pol. Thomas Rautenstrauch von der Hochschule für Wirtschaft in Zürich hat sich intensiv mit der Swissness-Berechnung auseinandergesetzt und präsentiert eine praktikable Lösung: „Die Kalkulation erfolgt in 5 Schritten und beinhaltet die Forschungs- und Entwicklungskosten, Materialkosten und die Fertigungskosten. Die dafür notwendigen Daten stammen von den Lieferanten der Rohstoffe oder Einzelteilen. Es wird in Zukunft wichtiger denn je sein, bei industriellen Produkten eine effektive Kostenrechnung bzw. Produktkalkulation zu machen. Nicht nur die eigene Wertschöpfungskette muss transparent sein. Alle Flüsse von Rohstoffen, Bauteilen, Halbfertig- und Endprodukten und Informationen entlang der Wertschöpfungs- und Lieferkette müssen belegt werden können. Falls einzelne Produkte einer Firma die Swissness-Eigenschaften nicht erreichen lohnt es sich allenfalls, eine Mehr-Marken-Strategie zu verfolgen.“ www.hightechzentrum.ch/swissness.