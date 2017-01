Sternsingen in Däniken

Das Thema «Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit» schlägt einen Bogen vom Leben in der Schweiz zum Leben in der Turkana (Nordwest-Kenia) und ruft dazu auf, das Projekt «Wasser für die Turkana» zu unterstützen

Ein beliebter Brauch, die Haussegnungen aufs Dreikönigsfest hin, erfreut das ganze Dorf. Königlich gekleidete Sternsinger-Buben und Mädchen zogen auch dieses Jahr von Haus zu Haus und segneten «Lüt, Tier und Huus» mit Weihrauch, Gesang und dem Dreikönigssegensspruch.





An drei Tagen zogen 11 Sternsingergruppen von Tür zu Tür und sammelten rund 3’400.- Franken für notleidende Kinder in Kenia. Die Turkana, eine Region im Nordwesten Kenias, zählt zu den trockensten Regionen dieser Welt. Schon länger hat es dort nicht mehr recht geregnet, was das Leben der Menschen dort extrem verändert. Schuld daran ist der Klimawandel, der sich in vielen Ländern Afrikas besonders stark bemerkbar macht. Indem die Sternsinger den Segen Gottes zu den Menschen bringen, setzen sie ein Zeichen dafür, dass Gottes Segen allen Menschen ohne Unterschied gilt.

Die Kinder erfreuten auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheimes, Haus im Park in Schönenwerd. Begleitet von Steffi Studer am Flügel, sangen alle gemeinsam das Lied «Chomm mer wei es Liecht azünde».

Grosse Freude herrschte auch in der Kirche während des Gottesdienstes am Sonntagmorgen.

Die Könige aus dem Morgenland zogen zu Beginn der Feier in die Kirche ein, sangen und erteilten den Dreikönigssegen. Nach dem Gottesdienst durften die gegen 20 Kinder ein feines Mittagessen geniessen, das vom Pfarreirat als Dank für ihre Arbeit zubereitet worden war.

Herzlichen Dank allen beteiligten Kindern und Begleiterinnen im Namen der Kinder in Kenia.

Jolanda Emmenegger